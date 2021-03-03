سفير ألمانيا لدى ليبيا: النواب الليبي لديه فرصة كبيرة لجمع الشمل

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إن مجلس النواب الليبي لديه فرصة كبيرة لجمع الشمل ودعم رغبة الليبيين في الوحدة والمصالحة.جاء ذلك خلال لقائه نواب من المجلس في طرابلس، اليوم الأربعاء. حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عملية الانتقال السياسي الجارية، والدور الحاسم للبرلمان.