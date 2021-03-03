رئيس مجلس السيادة السودانى يزور أوغندا

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا في زيارة تستغرق يوما واحدا.وذكر مجلس السيادة السوداني، أن البرهان يقدم خلال الزيارة التهنئة لرئيس أوغندا يوري موسفيني بفوزه في الانتخابات الرئاسية لدورة رئاسية سادسة، كما سيجري مباحثات مع الرئيس الأوغندي تتصل بالعلاقات الثنائية المتطورة وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويلبي طموحات شعبيهما.وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي يوسف وعدد من المسئولين بالدولة.