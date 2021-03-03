بدء صرف المعاشات أقل من 2000 جنيه

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بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف معاشات مارس للشريحة الثانية من المستفيدين، والبالغ عددهم 2 مليون و400 ألف مستفيد، حتى غد الخميس، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، تليهم الشريحة الثالثة البالغ عددها مليونًا و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمس الأالإثنين، صرف معاشات شهر مارس لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه.وأعلنت هيئة التأمين الإجتماعي، أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات قامت بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".