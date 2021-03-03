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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الهجان» يشهد تسليم قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي بشبين القناطر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:56 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إجراءات التسليم النهائي لقطعة أرض على مساحة 3 أفدنة تقريبا، تقع بحوض الهضيبي رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر، بمساحة 3 أفدنة، لإقامة محطة معالجة صرف صحي.

وتبلغ طاقه المحطة ٢٠ ألف متر٣يوم، وتخدم قرى (تل بنى تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري - كفر الشرفا - منشأة الكرام)، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 في 22 أكتوبر 2019، لنزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة لإقامة مشروع صرف صحي عليها، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي تنفذ بقرى مدينة شبين القناطر، وتبلغ التكلفة التقديريه للمحطة 250 مليون جنيه، وجرى تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

يشار إلى أنه على مدار السنة الماضية جرى بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة، وتسليم قطعة الارض لاقامة مشروع خدمي لابناء عدد من قرى مركز شبين القناطر، خاصة بعد أن جرى الحصول على موافقة وزارات البيئة، والزراعة، والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية واللواء مدير أمن القليوبية، وجميع قياداتها على الجهود التى بذلت لتامين استلام قطعة الأرض للبدء في تنفيذ المشروع، والذي من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2022.

جدير بالذكر أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وهو نظام تقني حديث لايضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي للمحطة، والتي تثبت عدم تسببها في أي أضرار سواء على صحة المواطن أو البيئة.

وبعد الانتهاء من أعمال تسليم الأرض جرى الدفع بالمعدات اللازمة، وجرت أعمال الحفر لإنشاء سور المحطة، وجرت أعمال صب الخرسانه المسلحة.

ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي بزيادة عدد المعدات، والعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجيات للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

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