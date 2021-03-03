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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط»: ملتزمون بالحفاظ على حقوق مصر والسودان المتعلقة بسد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:14 م
أبوالغيط
أبوالغيط
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جدد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، فيما يتصل بملف سد النهضة، ومساندتها الجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد "أبوالغيط"- خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان- "التزام الجامعة الكامل بسيادة ووحدة أراضي الدولة السودانية ومساندة الجامعة لكل الإجراءات المشروعة التي يتخذها السودان لبسط سيادته وإنفاذ سلطته على كامل أراضيه"، معربًا عن أمله في أن "تتم تسوية الأزمة القائمة على الحدود السودانية الإثيوبية بالطرق السلمية وعبر الحوار وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه".

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبوالغيط جدد تهنئته للمهدي على تعيينها وزيرة للخارجية، وأثنى كذلك على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك في أعقاب التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وشدد أبوالغيط على "التزام الجامعة بمواصلة مساندتها الدولة السودانية ومؤسساتها ووقوفها مع كل أهل السودان في سبيل استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي المهمة التي تمر بها البلاد".

وأوضح المصدر أن "أبوالغيط" و"المهدي" بحثا الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة.

بدورها، عبرت "المهدي" عن خالص تقدير الدولة السودانية للجهد الذي تقوم به الجامعة العربية دعمًا للسودان والتزامها بمرافقة أهل السودان في عبور تحديات المرحلة الراهنة، واستكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد؛ كما أكدت حرص السودان على الاضطلاع بمسئولياته في إطار الجامعة العربية ودعم كل جهد يصب في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصالح العليا للعالم العربي.

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