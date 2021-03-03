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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترفض اتهامات بتصدير لقاحات كورونا لتوسيع نفوذها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:03 م
كورونا
كورونا
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رفضت الصين، اليوم الأربعاء، اتهامات بأنها تصدر لقاحات ضد فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"؛ من أجل توسيع نفوذها الجيوسياسي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية، "قوه وي مين" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة السنوية للمجلس التي سيتم افتتاحها غدا الخميس.

وقال "مين" إن الادعاء بأن الصين تصدر لقاحات "كوفيد-19"؛ لتوسيع النفوذ الجيوسياسي هو "ادعاء ضيق الأفق"، مضيفا أن الصين تضع دائما سلامة لقاحات "كوفيد-19" وفاعليتها في المقام الأول، ومنذ تفشي الجائحة، جعلت الصين من البحث والتطوير في مجال اللقاحات إحدى مهامها الرئيسية، وجرى ضخ موارد هائلة في تطوير اللقاحات.

وتابع "مين" أن الصين قدمت لقاحات إلى 69 دولة ومنظمتين دوليتين، كما قامت بتصدير لقاحات إلى 28 دولة حتى الآن.

وبشأن دورة هذا العام للمجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أوضح "مين" أنه نظرا للوضع الوبائي، سيتم تقليص مدة انعقاد الدورة لتختتم أعمالها يوم 10 مارس، مع الجمع بين الاجتماعات الافتراضية وعلى أرض الواقع.

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