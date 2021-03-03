51 وفاة و929 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 51 حالة وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 8023 حالة وفاة و434818 إصابة بالفيروس التاجي.وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير من العام الماضي.ورفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ عن ست مقاطعات فيما استمرت بفرض حالة الطوارئ على العاصمة طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها.