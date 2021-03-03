وكيل «تعليم الإسكندرية» يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية اليوم الأربعاء، على لجان سير أعمال الامتحانات بإدارة غرب التعليمية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية وتوفير المناخ الملائم يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط.وقد أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان واحد لجميع المواد الدراسية، حيث تم تفقد سير أعمال الامتحانات في مدرسة القباري الإعدادية بنات، التي يؤدي الامتحان فيها ٥٧٨ طالبة في ٣٠ لجنة فرعية.وتابع «سعد» سجلات أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة، مؤكدًا أن اللجنة تسير بشكل منتظم ولم ترد أي شكاوى من الامتحان.ثم انتقل إلى مدرسة الإخلاص الإعدادية بنات، حيث يؤدي الامتحان فيها ٧٦٤ طالبة في ٤٧ لجنة فرعية،وظهرت اللجنة منضبطة، وسارت الامتحانات في جو من الهدوء، ثم تم المرور على مدرسة الإخلاص الإعدادية الرسمية لغات بنين والتي يؤدى الامتحان فيها ٢٨١طالبًا في ١٤ لجنة فرع.وشدد مدير مديرية تعليم الإسكندرية على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وبتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد وتنظيم دخول الطلاب للجان، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد انتهاء الامتحانات.وأضاف "سعد" أنه بدأ امتحان الصف الأول الثانوي وتمت المتابعة فى تمام الساعه العاشرة صباحًا من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم التي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لحل أي مشكلة طارئة تواجه الطلاب أثناء الامتحانات.وقد تم دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون حدوث مشاكل وبشكل منتظم.