في شهرها العالمي..ماذا قدمت مصر لتمكين المرأة؟

في أول تعاون مؤسسي بين مصر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، يأتي اطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتكون المحروسة أول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال تقدم على هذه الخطوة.تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، ويساعد في ذلك استغلال المنتدى وتواجده العالمي لسرد القصص التنموية بمصر، وجهودها على كافة المستويات لتعزيز تمكين المرأة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع كافة الشركاء الدوليين.وتعد هذه المبادرة جديدة من نوعها وتركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يقلل بالفعل الفجوة بينهما في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.تأتي مبادرة سد الفجوة بين الجنسين، لتعكس الجهود الحكومية والتزام مصر باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي، المجلس القومي للمرأة، المنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين يعملون على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات.وتسعى الخطة التنفيذية لهذه المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف بينها، دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب العليا، استصدار السياسات التي تخفف من الصعوبة التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤوليتها في رعاية الأطفال، تشجيع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن، بالإضافة تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وأيضًا فرص المنح الدراسية من خلال تصميم برنامج تسمح لها بدخول مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي، وكذلك استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة صاحبات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإصدار بطاقات الهوية للنساء.ومن أجل المساهمة في تنفيذ خطة محفز سد الفجوة بين الجنسين على أرض الواقع سيتم التعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد، وسيشارك في التنفيذ الفعلي للخطة ما بين 50 – 100 شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني.يٌجدر بالإشارة إلى أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق تمكين المرأة، وتعزيز دورها في الجهود التنموية، كما كانت أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا، بل أصدرت 21 إجراء لمساندة المرأة خلال الجائحة، الأمر الذي مكنها من احتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.ونستعرض في مجال تمكين المرأة الجهود التي تبذلها الدولة تحقيقًا لذلك الهدف، بينها مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، برعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة 45 سيدة من المصريات بالخارج في عدد من الدول حول العالم والتي تم اختيار موعد أول لقاء في الأول من مارس تزامنًا مع شهر المرأة.وأكدت السفيرة خلال لقاؤها بالمشاركات أن الدولة تثمن دور المرأة سواء في الداخل أو الخارج، فلدينا 8 وزيرات في الحكومة بالإضافة إلى عضوات برلمان بنحو ربع النواب.وتستهدف مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.ومن بين جهود تمكين المرأة يأتي تنظيم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، لبعض الدورات التدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص، في إطار حرص الوزارة على تمكين المرأة وتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لتولى المناصب القيادية.