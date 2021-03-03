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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

821 مليون دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 5 شهور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:04 م
الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية
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ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2020- 2021 لتسجل نحو 821 مليون دولار في مقابل 764 مليون دولار خلال 2019- 2020 بنمو قدره 7.5%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، انخفاض إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 لتسجل نحو 1.278 مليون طن في مقابل 1.34 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بتراجع قدره 4.6%.

واستحوذت الدول العربية على 53% من حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020، بنحو 680 ألف طن، وكذلك بنسبة 44% من إجمالي قيمة الصادرات بنحو 357 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وبلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 252 ألف طن خلال الموسم التصديري 20212020 بقيمة 182 مليون دولار مستحوذة على 22% من قيمة تلك الصادرات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 171 مليون دولار من خلال تصدير 169 ألف طن مستحوذة على 13% من إجمالي الكميات المصدرة و21% من قيمة الصادرات.

وأضاف التقرير استحوذت صادرات الموالح على 38% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الـ 5 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 بنحو 284 ألف طن وبقيمة 239 مليون دولار مستحوذه على 29% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

وأوضح أنه تم تصدير 159 ألف طن بصل طازج خلال الفترة من "سبتمبر 2020- يناير 2021" بقيمة 44 مليون دولار، لتستحوذ على 12% من الكميات المصدرة و5% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

وصدرت مصر من الرومان الطازج نحو 104 آلاف طن مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة، وبقيمة 44 مليون دولار مستحوذة على 7% من القيمة.

واستحوذت صادرات البطاطا الحلوة على 5% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 68 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار مستحوذة على 4% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من الفاصوليا الطازجة نحو 65 ألف طن بقيمة 66 مليون دولار، والطماطم الطازجة نحو 64 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار، والبطاطس الطازجة نحو 54 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات الفراولة الطازجة نحو 65 مليون دولار بتصدير 24 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية نحو 39 مليون دولار بتصدير 22 ألف طن، والخس الطازج نحو 8 ملايين دولار من خلال تصدير 12 ألف طن.

كما بلغت كمية صادرات مصر من الفول السوداني نحو 25 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار، ومن الفول العريض نحو 17 ألف طن بقيمة 13 مليون دولار.

وحققت صادرات مصر من المانجو الطازج نحو 30 ألف طن بقيمة 28 مليون دولار، والفاصوليا الخضراء نحو 11 ألف طن بقيمة 14 مليون دولار، ومن أصناف أخرى نحو 131 ألف طن بقيمة 130 مليون دولار.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 86 مليون دولار خلال الفترة من "سبتمبر 2020- يناير 2021" من خلال تصدير 152 ألف طن.

كما بلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول الامريكيتين "الشمالية والجنوبية" وأستراليا نحو 14 ألف طن بقيمة 18 مليون دولار، وللدول الأفريقية نحو 8 ملايين دولار قيمة تصدير 11 ألف طن.

وأشار إلى استحواذ 15 دولة على 76% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنحو 971 ألف طن خلال الـ 5 أشهر الموسم التصديري 20212020، وعلى 66.6% من قيمة تلك الصادرات بنحو 547 مليون دولار.

وأوضح أن السعودية تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بنحو 296 ألف طن بقيمة 134 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية لروسيا الاتحادية نحو 129 ألف طن بقيمة 77 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الموسم التصديري 20212020، لتستحوذ على 10% من إجمالي الكميات المصدرة خلال تلك الفترة وكذلك على 9% من القيمة.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية من مصر بنحو 81 ألف طن بقيمة 41 مليون دولار، تليها هولندا بنحو 61 ألف طن بقيمة 39 مليون دولار.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 56 ألف طن بقيمة 5 ملايين دولار، تليها سوريا بنحو 53 ألف طن بقيمة 29 مليون دولار.

وحلت بنجلاديش في المركز السابع بنحو 53 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار، تليها سلطنة عمان بنحو 40 ألف طن بقيمة 18 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 34 ألف طن بقيمة 15 مليون دولار، وفى المركز العاشر ليبيا بنحو 32 ألف طن بقيمة 6 ملايين دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى تركيا خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 نحو 24 مليون دولار من خلال تصدير 30 ألف طن لها، وللعراق نحو 16 مليون دولار من خلال تصدير 28 ألف طن لها، ولايطاليا نحو 35 مليون دولار لتصدير 27 ألف طن.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لماليزيا نحو 16 مليون دولار لتصدير 27 ألف طن، ولاوكرانيا نحو 12 مليون دولار لتصدير 24 ألف طن، ولباقي الدول نحو 306 ألف طن بقيمة 275 مليون دولار.

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