فتح باب التقدم لعضوية الأكاديمية العربية الألمانية حتى 11 أبريل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بالتعاون البحثي في مختلف التخصصات، للتقدم بطلب الحصول على عضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات لعام 2021، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 11 أبريل المقبل.وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في بيان اليوم الأربعاء، إن التقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية على الإنترنت، مع العلم أن يكون مقدمو الطلبات تابعين لجامعة أو مؤسسة بحثية ألمانية أو أي بلد عربي، ويعملون في مجالات العلوم الطبيعية، العلوم الحيوية، العلوم التقنية، الفنون، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، ومر على حصولهم على الدكتوراه من 3 إلى 10 سنوات.وأضاف أن ذلك يعد فرصة كبيرة لتعميق الحوار العلمي بين مصر وألمانيا بهدف تعزيز التبادل البحثي بين الباحثين المصريين والألمان من مختلف التخصصات الأكاديمية بمؤسسة بحثية ألمانية أو عربية في وقت مبكر من حياتهم المهنية، موضحًا أن الأكاديمية العربية الألمانية توفر فرصًا لبناء الشراكات وتمويلا لدعم المشروعات الإبداعية لأعضائها في مختلف مجالات البحث، وكذلك في السياسة العلمية والتعليم.كان قد تم الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية للعلوم بمقر أكاديمية البحث العلمي عام 2018، وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة من قبل الأكاديميتين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في برلين في يوليو 2017؛ بهدف دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا بين العلماء الشباب في مصر وألمانيا والعالم العربي وبناء القدرات العلمية والأكاديمية، إرساء المزيد من الشراكات المستدامة لتمهيد السبل لنقل المعرفة ونشر العلم، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة بين الشبكات العلمية القائمة وإعداد الأسس للتعاون العلمي المستقبلي.يذكر أن الأكاديمية العربية الألمانية (AGYA) تضم حاليا 60 عضوًا من 19 دولة، بالإضافة إلى عدد متزايد من الخريجين، يشاركون في العديد من المشاريع البحثية حول موضوعات مثل الحلول الذكية أو الموفرة للطاقة، الزراعة المستدامة، تمكين المرأة، دور العلوم الإنسانية، والأوبئة والمجتمع، وحماية التراث الثقافي.واستطاعت أكاديمية «AGYA» إنشاء وسائل وأدوات التواصل الرقمي في ظل أزمة كورونا؛ لتقديم العديد من الفعاليات المبتكرة عبر الإنترنت لتنفيذ وحضور اجتماعات المشاريع الصغيرة.وأطلقت الأكاديمية العديد من المبادرات المشتركة لصالح المجتمع، بما في ذلك معمل «STEM» المتجول لزيارة المدارس، وكذلك حملة توعية لمكافحة السمنة، وتعد الأكاديمية من الرواد في مجال التواصل العلمي من خلال المعارض أو البودكاست أو الروايات المصورة، مثل أحدث إصدار عن الروبوتات الاجتماعية.