رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التقدم لعضوية الأكاديمية العربية الألمانية حتى 11 أبريل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:50 ص
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
أ ش أ
طباعة
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بالتعاون البحثي في مختلف التخصصات، للتقدم بطلب الحصول على عضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات لعام 2021، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 11 أبريل المقبل.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في بيان اليوم الأربعاء، إن التقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية على الإنترنت، مع العلم أن يكون مقدمو الطلبات تابعين لجامعة أو مؤسسة بحثية ألمانية أو أي بلد عربي، ويعملون في مجالات العلوم الطبيعية، العلوم الحيوية، العلوم التقنية، الفنون، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، ومر على حصولهم على الدكتوراه من 3 إلى 10 سنوات.

وأضاف أن ذلك يعد فرصة كبيرة لتعميق الحوار العلمي بين مصر وألمانيا بهدف تعزيز التبادل البحثي بين الباحثين المصريين والألمان من مختلف التخصصات الأكاديمية بمؤسسة بحثية ألمانية أو عربية في وقت مبكر من حياتهم المهنية، موضحًا أن الأكاديمية العربية الألمانية توفر فرصًا لبناء الشراكات وتمويلا لدعم المشروعات الإبداعية لأعضائها في مختلف مجالات البحث، وكذلك في السياسة العلمية والتعليم.

كان قد تم الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية للعلوم بمقر أكاديمية البحث العلمي عام 2018، وذلك تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة من قبل الأكاديميتين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في برلين في يوليو 2017؛ بهدف دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا بين العلماء الشباب في مصر وألمانيا والعالم العربي وبناء القدرات العلمية والأكاديمية، إرساء المزيد من الشراكات المستدامة لتمهيد السبل لنقل المعرفة ونشر العلم، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة بين الشبكات العلمية القائمة وإعداد الأسس للتعاون العلمي المستقبلي.

يذكر أن الأكاديمية العربية الألمانية (AGYA) تضم حاليا 60 عضوًا من 19 دولة، بالإضافة إلى عدد متزايد من الخريجين، يشاركون في العديد من المشاريع البحثية حول موضوعات مثل الحلول الذكية أو الموفرة للطاقة، الزراعة المستدامة، تمكين المرأة، دور العلوم الإنسانية، والأوبئة والمجتمع، وحماية التراث الثقافي.

واستطاعت أكاديمية «AGYA» إنشاء وسائل وأدوات التواصل الرقمي في ظل أزمة كورونا؛ لتقديم العديد من الفعاليات المبتكرة عبر الإنترنت لتنفيذ وحضور اجتماعات المشاريع الصغيرة.

وأطلقت الأكاديمية العديد من المبادرات المشتركة لصالح المجتمع، بما في ذلك معمل «STEM» المتجول لزيارة المدارس، وكذلك حملة توعية لمكافحة السمنة، وتعد الأكاديمية من الرواد في مجال التواصل العلمي من خلال المعارض أو البودكاست أو الروايات المصورة، مثل أحدث إصدار عن الروبوتات الاجتماعية.

موضوعات متعلقة

وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

مدرسة بـ«الهرم» تنفي أزمة أسئلة «الترم الثاني» بالامتحانات: شائعات مغرضة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

نقابة محررى الصحافة النيجيرية تندد بحوادث اختطاف الطلاب

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة