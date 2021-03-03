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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم مسلسل الدايرة في ضيافة «واحد من الناس» السبت

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:49 ص
النجم أحمد صلاح حسني
النجم أحمد صلاح حسني
دعاء عبد المقصود
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يقيم برنامج "واحد من الناس" احتفالية بأسرة مسلسل الدايرة، وذلك في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل، ويحل النجم أحمد صلاح حسني، والفنانة إيناس كامل،والفنان إسلام جمال ضيوفا علي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

ويتحدث نجوم وأبطال العمل عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن المسلسل ونجاحه عبر شاشة قناة الحياة، وكواليس إذاعة المسلسل قبل شهر رمضان، علي الرغم من تحديات فيروس كورونا المستجد.

ويكشف أحمد صلاح حسني، عن شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها بأحداث المسلسل وهل ذهب إلى طبيب نفسي بالفعل حتى يتعرف علي أبعاد الشخصية، وتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبد المعطي، والمخرج أحمد سمير فرج، وكواليس اعتزاله مبكرا لكرة القدم علي الرغم من موهبته، ولعبه كرة القدم بالنادي الاهلي، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين، ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم، كما يكشف لأول مرة عن أسرته ومشاركته خلال رمضان المقبل في مسلسل "كوفيد 25" مع الفنان يوسف الشريف.

كما تتحدث إيناس كامل عن بدايتها كمذيعة ثم خوضها تجربة التمثيل، ومشاركتها خلال رمضان المقبل في مسلسل "كوفيد 25" مع الفنان يوسف الشريف، ويتحدث إسلام جمال عن نجاح المسلسل وكواليس مشاركته، وأيضا نجاحه في دور سليم بمسلسل جمال الحريم ومشاركته في ماراثون دراما رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل الأختيار.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة الحياة.

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