«الكمامة» تُسقط أكثر من 12 ألف مواطن فى قبضة الأمن خلال 24 ساعة

ضبطت الأجهزة الأمنية، 12557 شخصًا غير ملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، و189 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 602 مخالفة لقرارات الغلق، خلال 24 ساعة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الصحة العامة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.