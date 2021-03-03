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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 7 آلاف سلعة غذائية فاسدة داخل مخزن في كفر الشيخ

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:48 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط 7 آلاف عبوة سلع غذائية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن لبيع السلع الغذائية بقلين.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بحيازة مخزن لتجارة السلع الغذائية بقلين، كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها.

استهدفت حملة من فريق الرقابة التجارية والتموينية بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، وصفوت الشيشينى، مدير الرقابة التجارية، ضمت محمد عبد القوي، وسامح البنا، ورضا صلاح، ومحمد لبيب، المخزن المشار إليه، وعُثرت على 7000 عبوة سلع غذائية متنوعة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، نظرًا لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

جري التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 500 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة قلين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 كجم لب مستورد، و250 كجم فيشار، وجميعها بدون فواتير، لدي أحد التجار بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتحرر المحضر رقم ٦٨٥ لسنة 2021 جنح قسم أول كفر الشيخ، بالإضافة إلي ضبط 50 كجم عسل، دون بيانات، و35 كجم زيت زيتون، مجهول المصدر، بدون أي فواتير، داخل محل تجاري بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتحرر المحضر 686 جنح قسم أول كفر الشيخ، وإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

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