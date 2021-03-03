«عبد العاطي» يجري مشاورات سياسية مع نائب وزير خارجية روسيا

أجري ألكسندر جروشكو نائب وزير خارجية روسيا المشاورات السياسية مع بدر عبد العاطي نائب وزير الخارجية.وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم أن كلا الجانبين بحثا عددا من القضايا الدولية والإقليمية بما في ذلك الوضع في أوروبا والأقاليم المجاورة وكذلك منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن كلا الجانبين أكدا اهتمامهما باستمرار الحوار المكثف في هذا المجال.