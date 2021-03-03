القاهرة تعلن العودة إلى مفاوضات سد النهضة بشرط وضع جدول زمني

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأن القاهرة منفتحة على العودة إلى مفاوضات سد النهضة بشرط وضع جدول زمني محدد.وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنه من المتوقع الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مبرزة استعدادها للتفاوض بحسن النية.يأتي ذلك كأول رد من الخارجية الإثيوبية، على المقترح المصري السوداني بشأن وساطة رباعية أفريقية في أزمة سد النهضة.وقالت خارجية أديس أبابا "نتوقع استئناف قريب لمفاوضات سد النهضة ومستعدون للتفاوض بحسن نية مع السودان ومصر".