سماع الشهود في ذبح صاحب سوبر ماركت زوجته بالمرج

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، لشهود العيان في العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مذبوحا داخل غرفة نومه، والذين كشفوا أنه متزوج منذ 5 أشهر من فتاة ولا توجد معه في الوقت الحالي.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد أ." في العقد الرابع من العمر، صاحب سوبر ماركت، ملقى على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، به جرح ذبحي بالرقبة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.