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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصدر بـ«التعليم»: تحقيق فى «أسئلة الترم الثانى» بامتحان أولى إعدادى بالهرم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:23 م
امتحان
امتحان
ريم محمود
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سيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، بعدما فوجئ أبناؤهم بأسئلة بالامتحان المجمع من منهج الفصل الدراسي الثاني وليس الأول، وعليه تم إعادة الامتحان للطلاب أكثر من مرة.

وفي السياق، كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالهرم، عن أنه تم رصد شكاوى أولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى اتخاذ قرار عاجل من المديرية بإحالة واضع الامتحانات للتحقيق، بسبب ما سببه من توتر للطلاب.

وأضافت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنها تلقت شكاوى في غرفة العمليات بشأن الأمر، وتعمل على متابعة الموضوع مع مدير مديرية الهرم التعليمية.

وأجلت إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الأول الدراسي "2020-2021" تأجيل الامتحانات نصف ساعة.

وبعد بدء لجان الامتحانات، تبين أن أسئلة مادة اللغة العربية في الورقة الامتحانية متعددة التخصصات جاءت من امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وقرر طارق حسنين، مدير إدارة الهرم التعليمية، تحويل الموجه المسئول عن وضع الأسئلة إلى الشئون القانونية مع استبدال الامتحان بالاختبار الاحتياطي.

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