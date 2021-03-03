هاني سلامة دكتور في «بين السما والأرض»

يواصل النجم هاني سلامة، تصوير أحداث مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبلة، وذلك في إحدى اللوكيشنات الداخلية باستديوهات منطقة السادس من أكتوبر.وقال مصدر من داخل العمل لـ"الدستور" إن هاني سلامة يلعب ضمن أحداث العمل شخصية دكتور يدعى حميد سراج الدين، لافتا إلى أن أسرة العمل ستنتهي من تصويره خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المقبل.و مسلسل "بين السما والأرض" يشارك في بطولته غادة عادل، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط،تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.