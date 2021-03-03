سقوط ديلر مخدرات فى السلام

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل يتاجر في المواد المخدرة.وتبين أن ذلك حال وجوده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية، دون لوحات، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر، مبلغ مالي، سلاح أبيض، ميزان حساس، هاتفين محمولين.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.