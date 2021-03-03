رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب، في حضور الدكتور محروس المعداوي عميد كلية آداب جامعة دمياط، والدكتور عطية القللي وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.وتابع رئيس جامعة دمياط، الطلاب والطالبات، اتباع الإجراءات الاحترازية التي سبق نشرها عبر موقع الجامعة، وتلافي التجمعات داخل أو خارج الكليات.