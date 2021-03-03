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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 87 مخالفة تموينية فى حملات رقابية بالمنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:53 ص
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
المنيا ـ على حسين
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واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كل المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين، والتي أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية متنوعة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد عبد الفتاح ومفتشي التموين بالإدارة شنت حملة بالاشتراك مع إدارة التموين بمركز ملوي جنوب المحافظة على المخابز البلدية والأسواق أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 22 محضرا في مجال المخابز البلدية جاءت على النحو التالي 22 محضر خبز ناقص الوزن و20 محضرا غير مطابق للمواصفات و20 عدم نظافة أدوات العجن و25 عدم وجود شهادات صحية، بينما تم ضبط 29 كرتونة سجائر بدون فواتير وسلع منتهية الصلاحية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كل القطاعات التموينية، والتي من شأنها تحقيق كل سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات.

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