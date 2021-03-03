ضبط 178 طربة حشيش بحوزة مسجلين بالفيوم

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجلي خطر يتاجران في 178 طربة من مخدر الحشيش في محافظة الفيوم.وتمكنت القوات من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما 178 طربة لمخدر الحشيش جرام، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.