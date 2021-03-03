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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كلية الطب في جامعة بدر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:46 ص
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
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وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كلية الطب في جامعة بدر في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية.

يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية لتطوير وتحديث مجالات الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، وذلك لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الزيارات وتعزيز أواصر التعاون العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي، وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أي من الطرفين، كما تم التعاون على تدريب الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية في مختلف التخصصات الطبية، فضلا عن تنظيم ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة، بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبي لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

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