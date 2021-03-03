هنا الزاهد تضع جدولا للتوفيق بين «النمر» و«حلوة الدنيا سكر»

وضعت النجمة هنا الزاهد، جدولا تنسيقيا للتوفيق بين مواعيد تصوير مسلسلي "حلوة الدنيا سكر" والذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة dmc، وبين مسلسل "النمر" والذي تشارك في بطولته أمام النجم محمد إمام والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.و تواصل الفنانة حاليا تصوير آخر حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والتي تحمل اسم "أماني وتهاني"، بالتزامن مع عرض العمل على قناة dmc، وقرر صناع المسلسل الاستغناء عن الحكاية الأخيرة من العمل ليصبح عدد الحكايات 8 بدلًا من 9.و مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، وتخوض به هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولي لأحمد" وأخيرًا "أماني وتهاني".و على جانب آخر تواصل هنا الزاهد في نفس الوقت تصوير مشاهدها في مسلسل "النمر" مع محمد إمام وهو تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويضم عددا من الفنانين منهم نرمين الفقي، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، وإيناس كامل، وسلوى عثمان، وأحمد عبد الله محمود، وعلاء مرسي.