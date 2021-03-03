وحدة الإزالة الفورية بالإسكندرية تواصل حملاتها لإيقاف البناء المخالف

واصلت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف،في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل أحياء المحافظة.وتمكنت وحدة الإزالة من إيقاف أعمال بناء بالعقار ٣٨١ منطقة السيوف شماعة بنطاق حي المنتزه أول، وتم التحفظ على سيارة نقل، عدد 2 لودر، مولد كهرباء كبير، ماكينة لحام وكمية كبيرة من الأسمنت.كما تم إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن بشارع سيدى كمال، وتم التحفظ على كميات من الحديد وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.