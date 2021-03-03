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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتخاب مصر نائبا لرئيس مجلس مركز العلم لدول عدم الانحياز

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:40 ص
مجلس مركز العلم والتكنولوجيا
مجلس مركز العلم والتكنولوجيا
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انتخب مجلس مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية في جلسته الـ15، عبر الإنترنت، الدكتور محمود صقر،رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ممثل مصر)، نائبا لرئيس المجلس، ليصبح بذلك أحد النواب الثلاثة للمركز.

وتم انتخاب مصر بناء على ما تم عرضه من إنجازات الأكاديمية والمخرجات المثمرة في مجال العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز منذ إنشائه وحتى الآن، سعيا من الأكاديمية لدعم التواجد العلمي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن مصر من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز ولمركز العلم والتكنولوجيا بالتعاون مع يوغوسلافيا والهند علما بأن مركز العلوم والتكنولوجيا هو أحد المؤسسات التابعة لدول عدم الانحياز ومقره الهند، والذي يضم الآن تحت مظلته 46 دولة من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ولم يقتصر دور مصر على كونه تاريخيا فقط للمركز ولكن لها دورا علميا، حيث بدأ التعاون معه منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ويشمل التعاون المشاركة في تنظيم واستضافة البرامج التدريبية وورش العمل، كما يتم إتاحة الفرصة للباحثين المصريين في المشاركة ببرامج المركز المختلفة لتحقيق الاحتكاك مع علماء الخارج وتبادل الخبرات والمعرفة، ويقدم المركز منحا بحثية قصيرة المدى للعلماء في الدول النامية بالتعاون مع مراكز التميز في الدول المختلفة.

وقد وقعت الأكاديمية خلال عام 2018 اتفاقية تعاون لتعزيز الوجود المصري داخل دول عدم الانحياز والدول النامية، حيث توفر مصر التدريب لخمس علماء شباب تحت الأربعين من الدول الأعضاء، إسهاما من الأكاديمية في تعزيز قدرات شباب الباحثين من الدول الأعضاء ومن أجل بناء شبكة تعاون علمي بين الدول تقودها مصر.

ومن المخطط أن تقوم الأكاديمية بالتعاون مع المركز في إصدارات حول براءات الاختراع والملكية الفكرية، علمًا بأنه تم اختيار مصر لتترأس لجنة العضوية بالمنظمة خلال اجتماع مكتب المنظمة في شهر سبتمبر 2018 في سريلانكا.

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