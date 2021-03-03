استعدادات لاستقبال جثمان شقيق خالد يوسف بكفر شكر

استعد أهالي قرية تصفا بكفر شكر بمحافظة القليوبية لاستقبال جثمان المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج السينمائي والبرلماني السابق خالد يوسف، حيث أقيم سرادق أمام منزل الأسرة بالقرية، وعبر الأهالي عن حزنهم، حيث إنه كان يتبارى في فعل الخير ويحب مساعدة الناس ويحظى بحب واحترام الجميع.وأشارت سلوى فكري، نجلة شقيقة الراحل، إلى أن خالها كان طيبا بشوشا، وكان يعيش بين القاهرة وفيلاته بالقرية بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الأخيرة كان يقضي وقته بالقرية، إلا أنه أصيب بكورونا ومكث في إحدى المستشفيات بالقاهرة، وبعدها نقل إلى الزقازيق إلى أن توفى بمضاعفات كورونا.ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم الأربعاء، عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة بقرية تصفا، على أن يقام العزاء مساء يوم الأربعاء بالسرادق أمام دوار العائلة بالقرية.وقد رحل عن عالمنا، أمس، شقيق المخرج خالد يوسف، وفق ما أعلن عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «رحيل شقيقي صلاح».وكان قد أصيب شقيق المخرج خالد يوسف منذ شهر يناير الماضي بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالتة الصحية، حيث كتب «يوسف» حينها منشورًا عبر صفحته على موقع «فيسبوك» كتب فيه: «شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم.. دعواتكم لكل مصابي كورونا»، وفي التوقيت ذاته كان قد أصيب المخرج خالد يوسف بفيروس كورونا، قبل أن يعلن مؤخرًا عن شفائه.يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم «كارما»، الذي قام ببطولته الفنان عمرو سعد وسارة التونسي.فيما تقدم حزب التجمع بالقليوبية برئاسة كامل السيد بالعزاء إلى خالد يوسف والأسرة في وفاة المهندس صلاح، الذي كان يتمتع بحسن الخلق وحب الناس.