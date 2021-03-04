تأخر التعيين الرسمي لـ «زكي الدين» يسبب اضطرابا في «الطريقة المحمدية»

كشفت مصادر بجماعة العشيرة والطريقة المحمدية الشاذلية، عن أن تأخر القرار الرسمي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، والخاص بتعيين الشيخ زكى الدين جمال الدين شيخًا للعشيرة والطريقة المحمدية، تسبب في حدوث حالة من الاضطراب داخل أروقة الطريقة، وانقسمت الطريقة المحمدية إلى فريقين كلًا منهما يهاجم الآخر، وذلك بسبب تبني كل فريق لوجهة نظر مختلفة فهناك من يقول أن المشيخة الصوفية ومجلس الأعلى لم يصدر أي قرار خاص بتعيين شيخ للطريقة المحمدية الشاذلية، والفريق الآخر يقول أن المجلس الأعلى للصوفية أعلن اختيار الشيخ زكى الدين جمال الدين شيخًا للعشيرة، وحتى الأن المجلس الأعلى للصوفية لم يصدر قرارا رسميا بتعيين "زكى الدين جمال الدين" شيخًا للطريقة المحمدية.في السياق ذاته، قال محمد جلال، القيادي بالطريقة المحمدية الشاذلية، إن تأخر القرار الرسمي لتعيين الشيخ زكى الدين جمال الدين شيخًا للعشيرة المحمدية تسبب في حدوث حالة من الفوضى والانشقاقات داخل الطريقة، فأصبح كل من هب ودب يتحدث في هذا الأمر، وانقسمت الطريقة على نفسها، بسبب عدم حسم المشيخة الصوفية لهذا الصراع بشكل رسمي، حيث أننا سمعنا أن المشيخة الصوفية ومجلس الأعلى أعلنوا اختيار الشيخ "زكى الدين جمال الدين" شيخًا للعشيرة، ولكن أين القرار الرسمي الذى يحسم الصراع داخل العشيرة ويعرف الجميع أن الأمر أنتهى وأختار أهل الحل والعقد الشيخ الجديد لهذه الطريقة المباركة.وأوضح " جلال " أن مريدي وأتباع العشيرة المحمدية ملتزمون بمن تختاره المشيخة العامة للطرق الصوفية شيخًا للعشيرة، وذلك حتى تستتب الأمور داخل هذه الطريقة المباركة، وتعود كما كانت قلعة من قلاع التصوف السنى في مصر والعالم وإفريقيا.من جانبه، قال طلعت مسلم، الباحث في الشأن الصوفي، إن ما يحدث داخل أروقة الطريقة المحمدية تسبب في حالة من الانقسام في الشارع الصوفي، ويجب على المؤسسة الصوفية المصرية، أن تنهى هذه المهاترات حتى لا تنقسم هذه الطريقة وتتحول إلى ساحات وبيوت، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها إسقاط هذه الطريقة والقلعة الصوفية العظيمة.وتابع " مسلم" أن الطريقة المحمدية من الطرق الصوفية المعتدلة التي كان لها دور محوري في الحفاظ على وسطية الإسلام والدفاع عنه كل معتد دخيل أراد تشويه صورة الدين، لذلك فالشارع الإسلامي يحتاج لهذه الطريقة ومن الخطأ الكبير أن تترك الأمور هكذا داخل هذه الطريقة ولا يتم معالجتها، فيجب على المشيخة الصوفية وشيخها الجليل الدكتور عبد الهادى القصبي ضرورة إنهاء النزاع داخل هذه الطريقة الصوفية.