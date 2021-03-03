رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولتي تهريب 700 قرص ترامادول و26 زجاجة كونترمال بمطار القاهرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:39 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول وزجاجات الكونترمال المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران مصر للطيران القادمة من روما اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من إيطاليا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص تم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هانى محمود مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 30 شريط بكل شريط 10 أقراص بإجمالى 300 قرص ترامادول و14 زجاجة كونترمال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وعلى نفس رحلة الطائرة إشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من إيطاليا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تفتيش حقائبه بلجنة مكونة من هانى محمود مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة تفتيش الركاب فتبين وجود 40 شريط بكل شريط 10 أقراص بإجمالى 400 قرص ترامادول و12 زجاجة كونترمال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمي 33 و34 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

نقابة محررى الصحافة النيجيرية تندد بحوادث اختطاف الطلاب

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة