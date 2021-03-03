ضبط محاولتي تهريب 700 قرص ترامادول و26 زجاجة كونترمال بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول وزجاجات الكونترمال المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.ففي المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران مصر للطيران القادمة من روما اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من إيطاليا.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص تم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هانى محمود مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 30 شريط بكل شريط 10 أقراص بإجمالى 300 قرص ترامادول و14 زجاجة كونترمال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وفى المحاولة الثانية وعلى نفس رحلة الطائرة إشتبه تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من إيطاليا.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.وتم تفتيش حقائبه بلجنة مكونة من هانى محمود مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر مشرف الصالة تفتيش الركاب فتبين وجود 40 شريط بكل شريط 10 أقراص بإجمالى 400 قرص ترامادول و12 زجاجة كونترمال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمي 33 و34 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.