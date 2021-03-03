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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بـ«التعليم العالي»: متابعة مستمرة للامتحانات.. ولا توجد حالات كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:39 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
ريم محمود _ اسراء جمال
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قالت مصادر بديوان عام وزارة التعليم العالي، إن الوزارة تتابع الامتحانات على مستوى الجامعات من خلال غرفة عمليات معنية بالتنسيق مع المحافظات في هذا الشأن.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه لا حقيقة لظهور حالات كورونا بين الطلاب بالجامعات في أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أن الجامعات ملتزمة بالإجراءات الاحترازية كاملة والتعقيم والتطهير وارتداء الكمامة.

من جهته، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وتلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

وقال الخشت، إن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد اليوم بكليات الآداب، والتجارة، والحقوق، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات الإفريقية العليا، ومعهد التمريض.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

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