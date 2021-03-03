أبرزها 3.8 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1227 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،82 طن "لحوم ومصنعاتها – كبدة - أسماك فليه" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالقليوبية.وتمكنت الجهود من ضبط 1992 لتر زيت طعام معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بالشرقية.وأسفرت الجهود عن ضبط 10،08 طن "أرز أبيض – مكرونة - صلصة" تم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بالمنوفية، وضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائه على 630،991 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائه على 128،899 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمرية.وتمكنت الجهود من ضبط 1،2 طن "سكر تموينى" 420 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تموينى بالجيزة وضبط 7،2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل للأعلاف الحيوانية ب الشرقية.وضبط 94 قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت 41772 عبوة سجائر، أبرزها ضبط مالك محل لتجارة السجائر - بمحافظة البحيرة وبحوزته 1200 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بالشرقية وبحوزته 1000 عبوة سجائر، قام بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول