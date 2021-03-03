رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 3.8 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1227 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:38 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3،82 طن "لحوم ومصنعاتها – كبدة - أسماك فليه" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالقليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1992 لتر زيت طعام معبأ داخل عبوات غير صالح للاستهلاك الآدمى انتهاء تاريخ صلاحيتها، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بالشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10،08 طن "أرز أبيض – مكرونة - صلصة" تم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بالمنوفية، وضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائه على 630،991 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائه على 128،899 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمرية.

وتمكنت الجهود من ضبط 1،2 طن "سكر تموينى" 420 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل بدال تموينى بالجيزة وضبط 7،2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل للأعلاف الحيوانية ب الشرقية.

وضبط 94 قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت 41772 عبوة سجائر، أبرزها ضبط مالك محل لتجارة السجائر - بمحافظة البحيرة وبحوزته 1200 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بالشرقية وبحوزته 1000 عبوة سجائر، قام بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

مدرسة بـ«الهرم» تنفي أزمة أسئلة «الترم الثاني» بالامتحانات: شائعات مغرضة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

نقابة محررى الصحافة النيجيرية تندد بحوادث اختطاف الطلاب

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة