تداول إجابات اللغة الأجنبية الثانية لـ«أولى ثانوي على تليجرام (صور)

تداول بعض طلاب الصف الأول الثانوي، صورا من إجابات الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية "ألماني، فرنساوي، إيطالي"، الذي يؤديه الطلاب حاليا في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.كان طلاب الصف الأول الثانوي أدوا صباح اليوم امتحان مادة الرياضيات.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.