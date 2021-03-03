سويسرا: إعطاء 807 آلاف و799 جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 807 آلاف و799 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 558 ألفا و622 حالة، بحسب بيانات "جونز هوبكنز" وبلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في سويسرا إلى 10005 حالة وفاة.تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.والجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، وما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.