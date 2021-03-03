القبض على تاجر ملابس وسائق يروجان الحشيش بمصر الجديدة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر ملابس وسائق، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش.وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مستقلًا إحدى السيارات وبحوزته (كمية من المواد المخدرة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول).و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.