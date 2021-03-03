محافظ الغربية: نقلة نوعية في قرى زفتى بفضل «حياة كريمة»

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن قرى مركز زفتى ستشهد نقلة نوعية في كافة الخدمات، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ اليوم الأربعاء، بقرى مركز زفتى؛ لتفقد الأعمال الجارية ضمن المبادرة، حيث بدأ بإطلاق فعاليات القافلة الطبية بقرية حانوت والتي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مستشفى ابن النفيس، وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية قلوب أصحاء وجمعية كفر شبرا اليمن.واستمع المحافظ إلى الدكتور علاء الغمراوي، الذي أوضح الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة لأطفال القرية والعزب المجاورة في تخصصات القلب والعظام.كما تفقد المحافظ أعمال توصيل الغاز الطبيعي لأهالي قرية نهطاي، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس المدينة لأعمال الغاز الطبيعي بالقرية التي وصلت نسبة الأعمال بها إلى 30٪، بالإضافة إلى انتهائها بقرية تفهنا العزب، وشارفت على الانتهاء بقرى الضبابشة وسندبسط.وتفقد المحافظ أعمال الصرف الصحي بقرية حنون بإجمالي أطوال 16 كيلو مترا، حيث أوضح المهندس المشرف على الموقع، أن الأعمال بدأت في فبراير الماضي وستنتهي هذا العام، حيث سيتم إنشاء محطات للصرف صحي ومحطة معالجة واحدة، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطهير المجرى المائي بقرية دهتورة.