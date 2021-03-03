رياح وأمطار.. «نوة السلوم» تضرب الإسكندرية

شهدت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة، صحبها نشاط في حركة الرياح، وانخفاض في درجة الحرارة، بالتزامن مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنت هئية الأرصاد.وتشهد الإسكندرية اليوم وغدًا الخميس، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على المدينة، بالتزامن مع "نوة السلوم"، التي تضرب المحافظة على مدار يومين.وتأتي "نوة السلوم" بداية من 2 مارس، وسميت بهذا الاسم كونها تأتي مصحوبة برياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية، مع هطول أمطار يستمر ليومين.وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء.وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، إلى أنه بناءً عن التوقعات الواردة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية قامت محافظة الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، في جميع أجهزتها التنفيذية وللتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس 3، 4 مارس والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة من المحافظة.وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.