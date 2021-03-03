على الطريقة الهندية.. طريقة عمل السمك بالبهارات

المقادير:



طريقة التحضير



طريقة التحضير:



السمك من أشهى المأكولات التي يفضلها الكثيرون، ويعتبر من أهم الأطعمة التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات، ويبحث الكثيرون عن طرق مختلفة لعمل السمك، خاصة الطريقة الهندية، والتي تعتبر الأشهر، ونقدم لكم اليوم طريقة عمل السمك على الطريقة الهندية:سمك قطعبصل مفروم جيدًافلفل أخضر2 ملاعق الفلفل الأحمر الحارملعقة كمونملعقة الكزبرةملعقة زعفرانحبة بندورة، مفرومةملعقة كبيرة معجون الثوم والزنجبيل2 ملاعق كبيرة من الكزبرة¾ كوب زيتملحلتحضير المزيج لنقع السمك:نصف ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأحمر الحارنصف ملعقة صغيرة مسحوق زعفرانملح حسب الرغبة- انقعي قطع السمك بالفلفل الأحمر والزعفران ورشي الملح، اتركيها لحوالي 2 ساعة.- ضعي في مقلاة زيت واقلي فيها السمك ليصبح لونه ذهبيا وضعيه جانبًا.- ضعي في المقلاة البصل والفلفل الأخضر وأقليهما أيضًا ليصبح لونهما ذهبيا مع التحريك.- ضعي مسحوق الفلفل الأحمر والكمون والزعفران والملح، بالإضافة لمعجون الثوم والزنجبيل، والبندورة مع تحريكها جيدًا.- ضعي الماء واتركيه ليغلي تمامًا مع المكونات.- ضعي الآن قطع السمك وأغليها مع المزيج لمدة 7 دقائق.- اسكبي مزيج السمك في طبق التقديم وزينيه بمفروم الكزبرة وقدميه ساخنًا.