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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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على الطريقة الهندية.. طريقة عمل السمك بالبهارات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:41 ص
السمك بالبهارات
السمك بالبهارات
هويدا سعيد
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السمك من أشهى المأكولات التي يفضلها الكثيرون، ويعتبر من أهم الأطعمة التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات، ويبحث الكثيرون عن طرق مختلفة لعمل السمك، خاصة الطريقة الهندية، والتي تعتبر الأشهر، ونقدم لكم اليوم طريقة عمل السمك على الطريقة الهندية:

المقادير:
سمك قطع
بصل مفروم جيدًا
فلفل أخضر
2 ملاعق الفلفل الأحمر الحار
ملعقة كمون
ملعقة الكزبرة
ملعقة زعفران
حبة بندورة، مفرومة
ملعقة كبيرة معجون الثوم والزنجبيل
2 ملاعق كبيرة من الكزبرة
¾ كوب زيت
ملح

طريقة التحضير
لتحضير المزيج لنقع السمك:
نصف ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأحمر الحار
نصف ملعقة صغيرة مسحوق زعفران
ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:
- انقعي قطع السمك بالفلفل الأحمر والزعفران ورشي الملح، اتركيها لحوالي 2 ساعة.
- ضعي في مقلاة زيت واقلي فيها السمك ليصبح لونه ذهبيا وضعيه جانبًا.
- ضعي في المقلاة البصل والفلفل الأخضر وأقليهما أيضًا ليصبح لونهما ذهبيا مع التحريك.
- ضعي مسحوق الفلفل الأحمر والكمون والزعفران والملح، بالإضافة لمعجون الثوم والزنجبيل، والبندورة مع تحريكها جيدًا.
- ضعي الماء واتركيه ليغلي تمامًا مع المكونات.
- ضعي الآن قطع السمك وأغليها مع المزيج لمدة 7 دقائق.
- اسكبي مزيج السمك في طبق التقديم وزينيه بمفروم الكزبرة وقدميه ساخنًا.

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