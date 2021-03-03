«الزراعة» تتابع الاستعداد لافتتاح معرض «زهور الربيع» الـ88

واصلت وزارة الزراعة الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع رقم 88، والذي سيقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة خلال شهر مارس الجاري.وزار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الحديقة والتقى بعض العارضين، وتابع الاستعداد لافتتاح المعرض.كما عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة للمعرض، بحضور المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشرف العام على المعرض، والدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العارضين والزائرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وقال عزوز في تصريحات اليوم، أن باب الاشتراك في المعرض مازال مفتوحا أمام العارضين الجدد وأصحاب المشاتل وشركات الاند سكيب والمستلزمات الزراعية وصغار المزارعين وشباب الخريجين.والجدير بالذكر أن حديقة الأورمان بالجيزة تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، وأنشئت عام 1875.وتضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي وتستضيف كل عام معرض زهور الربيع وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.