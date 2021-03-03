رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تتابع الاستعداد لافتتاح معرض «زهور الربيع» الـ88

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:32 ص
زهور الربيع
زهور الربيع
عبدالناصرمحمد
طباعة
واصلت وزارة الزراعة الاستعداد لافتتاح معرض زهور الربيع رقم 88، والذي سيقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة خلال شهر مارس الجاري.

وزار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الحديقة والتقى بعض العارضين، وتابع الاستعداد لافتتاح المعرض.

كما عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة للمعرض، بحضور المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشرف العام على المعرض، والدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العارضين والزائرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عزوز في تصريحات اليوم، أن باب الاشتراك في المعرض مازال مفتوحا أمام العارضين الجدد وأصحاب المشاتل وشركات الاند سكيب والمستلزمات الزراعية وصغار المزارعين وشباب الخريجين.

والجدير بالذكر أن حديقة الأورمان بالجيزة تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، وأنشئت عام 1875.

وتضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي وتستضيف كل عام معرض زهور الربيع وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

نقابة محررى الصحافة النيجيرية تندد بحوادث اختطاف الطلاب

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة