«رمسيس العظيم».. عرض 183 قطعة أثرية بمعرض تكساس في نوفمبر

يعرض متحف هيوستن للعلوم الطبيعية في ولاية تكساس الأمريكية، بالتعاون مع شركة سيتي نيون لأول مرة، معرضًا يضم 183 قطعة من القطع الأثرية النادرة من مصر القديمة، كما نصب أغلب هذه القطع الأثرية على الفرعون العظيم رمسيس، وذلك في نوفمبر من هذا العام، وفقا لما أعلن موقع تايوان نيوز.يذكر أنه في ديسمبر 2020، وافق مجلس الوزراء المصري على المعرض، ووقع المرسوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.ومن المفترض أن يتم عرض هذه القطع الأثرية النادرة البالغ عددها 183 قطعة في المعرض الافتتاحي بعنوان رمسيس العظيم وذهب الفراعنة، وسيفتتح المعرض في تكساس بالولايات المتحدة في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية.يذكر أن حكم رمسيس الثاني، المعروف أيضًا باسم رمسيس الكبير، لمدة 66 عامًا، هي ثاني أطول فترة حكم في تاريخ مصر القديمة. بسبب حكمه الطويل، ويُعتقد أن رمسيس الثاني قد جمع واحدة من أكبر وأغنى غرف الدفن ويعتبر أقوى فرعون في المملكة الحديثة، أكثر فترات مصر القديمة شهرة.ومن المتوقع أن يستقطب المعرض حشودًا كبيرة كما يتضح من العروض السابقة للكنوز المصرية في جميع أنحاء العالم، وفي الآونة الأخيرة في عام 2019، عندما عُرض توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي في باريس، حطم الرقم القياسي للزائر الفرنسي بحوالي 1.5 مليون زائر.كما يفتخر المعرض بأول جولة افتراضية لمعابد رمسيس الثاني الشهيرة وسيتضمن أول فيلم وثائقي كامل الطول تم إنتاجه على قبر رمسيس الثاني لهذه الجولة وسيتم نشر تفاصيل الفيلم الوثائقي في الوقت المناسب.وقال السيد رون تان، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي نيون: "إن القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن في رعايتنا، بالإضافة إلى منحنا حق الوصول الحصري إلى قبر رمسيس، وأضاف: هذا هي المرة الأولى بعد 32 عامًا طويلة التي ستتاح للناس في جميع أنحاء العالم فرصة الاقتراب من حياة أعظم فرعون في كل العصور، وأضاف: نحن على ثقة من أن رمسيس الكبير وذهب الفراعنة سيكونان إنجازًا آخر يحطم الأرقام القياسية في تكساس ".وقال السيد جويل أ. بارتش، الرئيس والمدير التنفيذي في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية: إنه يشرفهم إطلاق. وتابع: "نحن على ثقة من أن 183 قطعة من القطع الأثرية المصرية ستأسر الزوار من جميع أنحاء العالم، وتابع: نتطلع إلى استضافة الزوار من هيوستن، الدولة وخارجها في هذا المعرض التاريخي والتعليمي والغامر".