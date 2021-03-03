«الحرامي المنحوس».. ضبط لص أثناء سرقته شقة بالنزهة

كشفت تحقيقات نيابة النزهة الجزئية، في اتهام "م. ش" بمحاولة سرقة شقة والتعدي على مالكها، أن المتهم دلف للشقة وسرق مبالغ مالية وهاتف محمول، وأثناء الهروب شعر مالك الشقة به فحاول الإمساك به فتعدى عليه، فيما تمكن الأهالي من القبض عليه.وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام " م. ش"، بمحاولة سرقة شقة مواطن بأن دلف إلى مسكنه، وسرق ( تليفزيون، و5 آلاف جنيه، و3 هواتف محمولة)، وعند خروج المتهم في آخر لحظة شعر مالك البيت به، فتعدى عليه بالضرب مستخدما أداة "عصاة طبية"، وأحدث به جرحا عميقا داخل جمجمة الرأس، وجروحا سطحية بوجهه، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.