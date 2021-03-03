ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استلام مدرسة نزلة العوامر التابعة لمركز ديروط على أن تدخل الخدمة عقب الانتهاء من تجهيزها لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، وحل مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول وتخفيف العبء عن الطلاب في الانتقال إلى مدارس بعيدة عن مناطق سكنهم، فضلًا عن الانتهاء من الاستلام الابتدائي لعملية الإحلال الكلي لوحدة طب أسرة كودية الاسلام بمركز ديروط.كما أعلن محافظ أسيوط عن استلام وحدة طب الأسرة بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاع الصحي، موضحًا أن تلك المشروعات تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن خطة الدولة والمنفذة بـ 150 قرية أكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتدعيم جهود هيئة الأبنية التعليمية بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وتذليل العقبات لإقامة مدارس ووحدة طب الأسرة جديدة وإحلال وتجديد أخرى قائمة بالفعل، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا للعمل علي الارتقاء بالعملية التعليمية والانتهاء منها وتسليمها في الموعد الزمني المحدد له.وشدد على استمرار الجولات التفقدية لهذه المشروعات للوقوف على معدلات التنفيذ، واستمرار العمل وتذليل العقبات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.