«تهنيج التابلت» يضع طالبة في ورطة.. مسح البيانات قبل نهاية الامتحان بدقائق

تعرضت الطالبة دنيا محمد سعيد، بلجنة رقم 19، بمدرسة أحمد عرابى الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية محافظة الجيزة، لأزمة مسح بيانات التابلت في الربع ساعة الأخيرة من امتحان مادة الرياضيات.قالت والدة الطالبة دنيا لـ"الدستور" إن التابلت الخاص بابنتها "هنج" في اللحظات الأخيرة من الامتحان، فاستعانت بالمدرسة التي تراقب عليها والتي مسحت بالخطأ كافة البيانات الخاصة بالتابلت.تابعت، أنه على الفور اتصلت المدرسة بالأم لإرسال بيانات تعريف التابلت وكود الطالب للمدرسة لمساعدتها في تسجيل الدخول مرة أخرى والتأكد من تسجيلها في الامتحان.أضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة داخل اللجنة، ومد فترة الامتحان لها.يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الأول الثانوي اختبار مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، بنظام التابليت.