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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتقليل فاقد المياه.. تأهيل وتبطين ترع قنا والأقصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوي
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تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وتفقد المهندس عوض حسين سالم رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، الأربعاء، بحضور المهندس صبرى أبوشامة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا والأقصر، الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة قنا والأقصر، ومنها عملية تأهيل وتبطين ترعة الشيخ بطول 4 كيلو و100 متر والتى تخدم مساحة تصل إلى 800 فدان، وترعة الألفى بطول 1500 متر وعرض مترين، فى حضور مهندسى الادارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى بأسنا.

من جهته أكد المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى والمشرف على مشروعى تأهيل الترع والرى الحديث، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه وضمان وصولها إلى المنتفعين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

وأكد المشرف على مشروع تأهيل وتبطين الترع لـ"الدستور" أهمية تنفيذ المشروع فى ضمان وصول مياه الرى اللازمة إلى النهايات، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، والحد من تسرب المياه وعدم إهدارها بما يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية.

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