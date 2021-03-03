أخصائي اجتماعي يستغل 7 أطفال في التسول بالجمالية

حصلت «الدستور» علي نص قرار إحالة أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي، بمحافظة القاهرة بالمعاش، لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال 7 أطفال في التسول، وذلك في القضية رقم 1843 لسنة 2020 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 1396 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة غرب القاهرة الكلية، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ع"، 60 سنة، أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بالقاهرة بالمعاش، لأنه في يوم 10 مارس 2020، بدائرة قسم شرطة الجمالية مس بحق الأطفال "م. ح"، "أ"، "م. ر"، "ك. س"، "ع. ص"، "ك. م"، "م. ر"، " م. ط"، "س. م"، "م. خ"، في الحماية من الاتجار بهم واستغلالهم تجاريا بأن استخدمهم في الأغراض غير المشروعة.وأضاف قرار الاحالة أن المتهم تاجر في أشخاص طبيعيين وأطفال، مستغلًا حالة الضعف والحاجة لديهم واعدًا إياهم بتلقي مبالغ مالية للحصول علي موافقتهم بأن استغلهم في أعمال التسول، وأنه عرض أخلاق وحياة الأطفال المجني عليهم سالفي الذكر للخطر.