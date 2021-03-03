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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

انعقاد لجنة سكرتارية المجمع المقدس مساء اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:39 ص
المجمع المقدس
المجمع المقدس
مونيكا جرجس
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يشهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، اليوم، خلال الفترة المسائية، انعقاد اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذي سيجرى في الحادية عشرة من صباح الغد.

وتستأنف لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، فعاليات اليوم الثالث لاجتماعاتها، والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غد الخميس.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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