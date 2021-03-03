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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تلقي 116 ألف طلب تصالح بـ 519 مليون جنيه في كفر الشيخ

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:26 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ 116 ألف و325 طلب تصالح، بقيمة 519 مليون و43 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وأكد المحافظ، أن الاقبال زاد على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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