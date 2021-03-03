رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:35 ص
فرقة الغوري للتراث
فرقة الغوري للتراث
آلاء حسن
طباعة
استضاف بيت السحيمي، أمس الثلاثاء، حفل فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي، والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وقدمت الفرقة باقة منتقاة من الفقرات الغنائية والموسيقية، من أشهر أغاني زمن الفن الجميل والتراث المصري الأصيل.

بدأ الحفل بمقدمة موسيقية "أغدا ألقاك" مقام صول ماجيير، كلمات الشاعر السوداني الهادي آدم، ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم لأول مرة عام 1971، يليها دعاء "رباه" مقام بياتي شوري لا، أداء عضو الفرقة الفنان محمد حداد والفرقة.

وقدم صولو لآلة الكمان للفنان هشام سمير وعلى الرق الفنان أمير الإمام، وتغنى الفنان بسيوني عمارة مع الفرقة بأغنية "حلوين من يومنا والله" مقام بياتي ري، يليها موشح "يا بهجة الروح" مقام كورد ري أداء الفرقة.

كما قدمت عضوة الفرقة الفنانة زينب عادل، رائعة أم كلثوم "حيرت قلبي معاك" مقام كورد دو، ثم صوليست للفنان عبد المنعم إمام على آلة الكمان، واختتمت الفنانة صفاء وهيب عضوة الفرقة الحفل بأغنية "قولوا لعين الشمس" من الفلكلور المصري، مقام بياتي صول.

وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير، مدير عام القصور المتخصصة، والدكتورة ماجدة على مدير قصر الغوري للتراث.

موضوعات متعلقة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

الصور

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة