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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات بمدارس الوادي الجديد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:40 ص
وكيل التعليم يتفقد
وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات
محمد مهدي
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أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بمجموعة من مدارس إدارة الخارجة التعليمية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وتابع أداء طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان المجمع، وذلك بمدرستى ناصر الإعدادية المشتركة، 6 أكتوبر الإعدادية المشتركة، متحدثا مع الطلاب حول وضوح الورقة الامتحانية، مطمئنا على عدم وجود أى مشكلات تعرقل آدائهم الامتحانات، مثنيا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع.

كما تفقد النيلي المدرسة الرسمية للغات حول أعمال الإمتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى، مؤكدا بضرورة توفير الجو الآمن للطلاب لأداء الامتحانات دون أي قلق أو توتر.
وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات بمدارس الوادي الجديد
وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات بمدارس الوادي الجديد
وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات بمدارس الوادي الجديد
وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات بمدارس الوادي الجديد
وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات بمدارس الوادي الجديد
وكيل التعليم يتفقد لجان الامتحانات بمدارس الوادي الجديد

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