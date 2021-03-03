غلق أكاديمية تزاول أنشطة تعليمية بدون ترخيص في دمياط

قامت لجنة الضبطية القضائية، بمداهمة أكاديمية في مدينة دمياط الجديدة، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة في مجالات (التحاليل الطبية، التمريض، الأشعة، العلاج الطبيعي، تركيب الأسنان، مساعد طبيب أسنان، مساعد صيدلي، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام).وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.